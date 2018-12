'Assen meer geschikt voor Formule 1 dan Zandvoort'

Op zaterdag was het de beurt aan Rowland die dit seizoen verwikkeld is in de strijd om de GP2-titel en ontwikkelingsrijder voor het Renault-fabrieksteam is. Na een aantal demo-rondjes en donuts tot grote tevredenheid van het publiek en vooral zichzelf, oordeelde hij dat de baan nog wel enige aanpassing verdiende voordat er over een Dutch Grand Prix kan worden gesproken. Over financiële zaken liet hij zich niet uit, wel over de faciliteiten.

"Er zullen wel gedeelten van de baan moeten worden aangepast om er met Formule 1-wagens echt te gaan racen. Alle andere faciliteiten die nodig zijn voor een Grand Prix, zijn er al wel. We zullen zien. Dit circuit is groter dan die op Zandvoort, dus dit is waarschijnlijk een geschiktere plek voor een Formule 1-race", vertelde Rowland die ook al eens de Formule 1-wagens van McLaren en Red Bull had getest.

"Onder de indruk van circuit" Niet eerder had de coureur op het TT Circuit Assen gereden. "Ik was onder de indruk van het circuit en heel gaaf om weer in een Formule 1-auto te rijden. Ik moest nog wel even wennen aan de baan en uitvinden waar ik moest remmen. Tegen het einde kon ik een beetje pushen en daar heb ik erg van genoten".

Morgen komt Renault’s Formule 1-coureur Nico Hülkenberg in actie tijdens de Gamma Racing Day’s op het TT Circuit Assen, evenals motorcoureur Michael van der Mark met zijn superbikemachine. De Nederlandse topper is afgelopen week uit Japan teruggekeerd waar hij voor de derde maal winnaar werd van de prestigieuze 8 Uren van Suzuka.