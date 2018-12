Financieel plaatje KNWU helemaal rond

Zeker met het oog op Tokio 2020 zijn de verwachtingen op de weg, in de tijdritten, op de baan, in het mountainbike en fietscross hooggespannen. De wielrenners zouden op de komende Olympische Spelen wel eens de gouddelvers van Oranje kunnen worden.

Nadat Nederlandse Loterij de afgelopen jaren betrokken was bij de wielerploegen Lotto-Jumbo en Roompot-Nederlandse Loterij wil het de wielersport niet de rug toe keren. Bij de KNWU ligt het accent op zowel de breedte- als dieptesport. Alle nationale selecties in alle disciplines zullen een financiële injectie krijgen, evenals de NK op de weg, terwijl er ook de intentie is om de top- en clubcompetitie te omarmen.

„Via NOC*NSF en Team NL zijn we met een bedrag van 44 miljoen euro per jaar al de grootste financier van de Nederlandse sport”, geeft Arno de Jong namens Nederlandse Loterij aan. „Alle olympische sportbonden profiteren daarvan. Met sommige bonden werken we intensiever samen omdat die ons ook commercieel verder kunnen helpen wat uiteindelijke weer de hele sport helpt. Wielrennen is qua exposure/impact de tweede sport van Nederland met zowel een grote actieve als passieve besteding.” De beloften (<18jaar) gaan met het logo van de Hersenstichting fietsen. Deze Stichting is beneficiant van de Nederlandse Loterij. De valhelm tijdens het fietsen is belangrijk voor de bescherming van de hersenen.

Speciaal oog is er voor de baanselecties waar een financiële injectie ook hard nodig is. Inmiddels is er richting Tokio 2020 al enige zekerheid met het aantrekken van de bondscoaches Hugo Haak (sprinters), Fulco van Gulik (training) en Adriaan Helmantel (assistent duur), maar op korte termijn moet er nog een tactisch duurcoach aan de staf worden toegevoegd.

„Het baanprogramma is gewoon duur omdat er World Cups en kampioenschappen wereldwijd plaats vinden”, geeft KNWU-directeur Thorwald Veneberg aan. „Financieel was er een pijnpunt omdat NOC*NSF eist dat er per discipline een eigen bijdrage van 30% is. Dat is nu opgelost. Verder gaan we met de nieuwe hoofdsponsor meer aandacht creëren voor de baansport. Het is een enorme geruststelling om te weten dat de weg naar Tokio nu ook financieel helemaal rond is.”