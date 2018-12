Arjan Knipping: jonge vader wil topzwemmer zijn

Nog een paar weken en iedereen zal nog eens terugblikken op het bijna voorbije 2018. Als Arjan Knipping dat doet, is er voor hem maar één conclusie mogelijk. „Ik heb een mooi en bewogen jaar achter de rug.”

Op 25 juli beviel zijn vriendin Mandy van hun dochtertje Nora Iris Maatje. Twee weken later maakte de kersverse vader in Glasgow met een elfde plaats op de 200 meter wisselslag zijn debuut op het EK zwemmen. Achter Marcel Wouda heeft hij nu op de 400 meter wisselslag de tweede tijd staan in Nederland.

En dat allemaal voor een zwemmer, die als kind angst had voor water. „Mijn ouders moesten me meesleuren naar zwemles.” Toen hij er eenmaal plezier in kreeg, was hij niet meer te houden. Knipping heeft zeven nationale titels op zak.

Op 18-jarige leeftijd verliet hij de Achterhoek om in Eindhoven bij PSV nog beter te worden. In Tilburg volgt hij een opleiding aan de Johan Cruyff Academy. Zijn vriendin en dochtertje wonen in de Achterhoek. „Dat hebben we goed doorgesproken. Ik blijf in Eindhoven om mijn grote droom, meedoen aan de Olympische Spelen in 2020, waar te maken. Regelmatig zoek ik ze op. Want ik mis ze uiteraard. Maar ik blijf vol voor het zwemmen gaan. Mijn vriendin steunt me daarin.”

Het is voor Knipping een uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen. „Mijn passie kost veel geld. Denk aan huisvesting, voeding, supplementen en materialen. Wil ik Tokio zonder financiële stress halen, dan heb ik 30.000 euro nodig. Ik hoop dat mensen en bedrijven me daarbij willen helpen.”

Ga om Arjan Knipping te ondersteunen naar talentboek.nl.

Doneer en win

Met uw donatie aan Arjan Knipping maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals een driedaagse arrangement bij Van der Valk Hotel Emmeloord; inclusief twee viergangendiners en toegang tot de orchideeënhoeve in Luttelgeest. Klik HIER voor het Telesport prijzenoverzicht.