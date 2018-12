Bayern definitief zonder Robben tegen Ajax

De 34-jarige vleugelspits ondervindt te veel hinder van een bovenbeenblessure. Hij maakte op maandag nog een klein voorbehoud ten aanzien van zijn absentie. De Duitse kampioen bevestigde een dag later echter dat Robben niet tot de wedstrijdselectie behoort voor het duel in Amsterdam.

Ajacied Frenkie de Jong had het graag anders gezien. „Arjen Robben is toch een grootheid in het Nederlandse voetbal en ik ben benieuwd hoe hij is als je echt tegen hem speelt.”

Bekijk ook: Frenkie de Jong hoopt vurig op herstel Robben

De oud-international, bezig aan zijn laatste jaar bij Bayern, kwam eind november voor het laatst in actie. In de Champions League tegen Benfica maakte hij toen twee fraaie doelpunten (5-1). „Ik heb toen echt een heerlijke wedstrijd gespeeld, maar daarna begon ik steeds meer klachten te krijgen.” De oorzaak is een tik op een zenuw in zijn bovenbeen.

Robben had zich juist zo verheugd op het duel met de Amsterdammers. In de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1) werd hij na een uur gewisseld.

Zowel Bayern als Ajax is al zeker van een plek in de achtste finales. Inzet van het duel is alleen de eerste plaats in de groep.