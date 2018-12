Rookgordijn rond handbalster Groot

De migraine-aanval die ze kreeg door de keiharde botsing met ploeggenote Debbie Bont is een feit, of dat gepaard ging met een hersenschudding werd niet over gesproken. Er is vooral voorzichtigheid rond Groot, al wordt er ook alles aan gedaan om de Oranje-spil klaar te stomen voor het duel van vanavond om 21.00 uur met Noorwegen.

Bondscoach Helle Thomsen liet weten dat er geen haast geboden is om bekend te maken of Groot vandaag wel of niet speelt. „Het belangrijkste is dat het goed gaat met Nycke, laat dat duidelijk zijn. En we hopen natuurlijk dat ze speelt. We hebben echter niet de behoefte om Noorwegen daar meteen van op de hoogte te brengen, laat ze daar maar een beetje naar gissen.”

Met of zonder Groot kunnen de Nederlandse handbalsters zich met winst of een remise tegen de titelverdediger plaatsen voor de halve finale van dit EK. De knappe zege op Roemenië toonde aan dat het met de vorm wel goed zit. Hoewel Oranje de Scandinavische angstgegner nog nooit versloeg, is dit misschien wel de kans op revanche. Noorwegen verloor immers al twee keer, Nederland is het enige land op dit EK dat alle wedstrijden won.