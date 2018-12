Van Rijsselberghe geeft een feestje

De tweevoudig olympisch kampioen windsurfen heeft de functie lachend geaccepteerd: „Richard Krajicek is toch ook toernooidirecteur geworden?”

Eind juni moet bij Paal 17 een groot feest worden gevierd. Van Rijsselberghe: „Het wordt een vierdaags evenement dat op woensdag begint met de windsurfers. Daarna volgen de kitesurfers. Op het strand treedt de ene na de andere band op, we hebben er al een paar gecontracteerd.”

DvR vindt het absoluut geen probleem dat hij in de zomer van 2020 eerst als festivaldirecteur moet optreden om een paar weken later in Tokio op jacht te gaan naar zijn derde gouden medaille. „De olympische kwalificatie verloopt een stuk rustiger. Daarom heb ik voldoende tijd over om van dit evenement weer een groot succes te maken.”