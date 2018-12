AZ wijzigt koers

Arne Slot geeft instructies aan AZ-aanvaller Oussama Idrissi. Ⓒ Hollandse Hoogte

Loop in het stadion van AZ de perskamer binnen en je ziet foto’s hangen van grote trainers als Louis van Gaal, Ronald Koeman en Co Adriaanse. Allemaal hebben zij een verleden bij de Alkmaarse club. Wat dat betreft vaart de directie een behoorlijk andere koers met de aanstelling van huidig assistent-trainer Arne Slot (40) als vervanger van hoofdcoach John van den Brom. Voor de buitenwacht komt het als een verrassing, voor veel spelers is het een logisch vervolg.