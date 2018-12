Rosario leert van moment in Barcelona

De middenvelder, begin januari wordt hij 22 jaar, deed vorig jaar veertien keer mee in de Eredivisie. Dat waren vooral korte invalbeurtjes. Vlieguren maakte hij in de Eerste Divisie met de beloften van PSV.

Direct tijdens het zomerse trainingskamp in Verbier greep Rosario die kans met beide handen aan en is nu misschien wel de meest onomstreden middenvelder van Van Bommel. Vanavond speelt Rosario, die razendsnel leert, tegen Internazionale.

En wat als de Italianen een gevaarlijke tegenaanval plaatsen, Rosario in de achtervolging moet en in een split second moet beslissen of hij een overtreding maakt of niet? Het antwoord laat zich raden, nadat hij dat tijdens de eerste wedstrijd in Barcelona verzuimde wat uiteindelijk de openingstreffer van Lionel Messi inleidde.

„Dat zijn belangrijke details, die kunnen leiden tot iets groots”, zegt Rosario. „In Barcelona maakte ik die overtreding niet en krijgen we uiteindelijk vlak voor rust een goal tegen. Dat zijn momenten die je meeneemt tijdens de hele campagne. En in mijn achterhoofd ook in de Eredivisie.”

