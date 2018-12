Schalke-speler boos op Van der Vaart

„Dat is complete onzin”, aldus de Oostenrijkse middenvelder (24) maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel van de Duitsers met Lokomotiv Moskou van dinsdag.

„Er is voldoende kwaliteit aanwezig binnen onze selectie. Dat hebben we vorig jaar laten zien toen we met nagenoeg hetzelfde team als tweede eindigden in de Bundesliga.”

Alessandro Schöpf en Domenico Tedesco staan de pers ter woord. Ⓒ Hollandse Hoogte

Schalke 04 doet het momenteel echter een stuk minder goed. Die Königsblauen bezetten momenteel de dertiende plaats in de Duitse competitie.

Van der Vaart stelde zaterdag na de nederlaag van Schalke 04 in Die Kohlenpottderby met Borussia Dortmund dat het team van Domenico Tedesco ’amper spelers herbergt die een bal fatsoenlijk kunnen aannemen’.

„Dat vind ik alarmerend”, stelde de Nederlandse middenvelder, die jarenlang voor Hamburger SV speelde, in gesprek met Sky.

In de Champions League gaat het iets beter met Schalke 04. De blauw-witten zijn al zeker van een plek bij de laatste zestien. Al was dat met tegenstanders als FC Porto, Galatasaray en Lokomotiv Moskou ook geen onmogelijke opgave.