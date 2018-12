Polman is klaar voor ’Noorse beesten’

„We zijn nog niet tevreden, absoluut niet. Ik hoorde iemand zeggen dat we al met één been in de volgende ronde staan, maar één is geen twee. Het kan nog heel erg mis gaan. We moeten in ieder geval één punt pakken in de komende twee wedstrijden. Het liefst winnen we ze allebei, maar als je er niet staat, gaat dat niet gebeuren.”

Dinsdag wacht Noorwegen. Polman is op haar hoede voor de Scandinaviërs, zo vertelt ze in gesprek met de NOS. „We hebben een verleden, we hebben het altijd lastig tegen hen. Noorwegen blijft een fantastische ploeg. Ze hebben nog een kleine kans om door te gaan, maar dan moeten ze allebei hun duels zien te winnen. Ze zullen er dus honderd procent voor gaan. Ik weet zeker dat er beesten op het veld staan.”

Zoals gezegd zijn de Noorse dames de grote Angstgegners van Polman en haar teamgenoten. „We maken er wel eens grapjes over. We verliezen vaak van ze en dat speelt in je achterhoofd altijd mee. Maar eenmaal op het veld ga je voor de winst, dan is het geen punt meer. In ieder geval niet bij mij.”

Het vertrouwen op een goede afloop is groot bij Polman. „Wat we tegen Roemenië lieten zien was ongelooflijk. Dat was echt een teamprestatie. Niet normaal. Als we nu ook Noorwegen pakken, kan het feest niet op, hè?”

De overwinning op de Roemenen betekende dat Oranje de leiding nam in groep II uit de tweede ronde en een grote stap richting de halve finales zette. Het duel met Noorwegen begint dinsdag om 21.00 uur.