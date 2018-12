Van der Mark helpt ’wilde’ Hamilton

„Lewis had voor ik kwam al twee dagen gereden, maar de mensen van zijn team maakten zich een beetje zorgen, aangezien hij heel snel ging, maar geen goede rijstijl had.Zijn lijnen waren niet goed. Zijn team wilde daarom een aantal profs oproepen om hem wat tips te geven.” Hamilton zou zelfs zijn gevallen.

„Op de eerste dag heb ik direct geprobeerd om hem langzamer te maken. Ik moest hem echt afremmen. Hij was totaal niet bang en probeerde alle bochten net zo snel te nemen als met zijn auto. Tijdens de tweede dag hebben we aan zijn rijstijl gesleuteld.”

Van der Mark was onder de indruk van de werkethiek van Hamilton. „Het reed voor de lol, maar hij was zeer gemotiveerd om te leren. Hij stelde veel vragen en wilde het graag goed doen. Dat vond ik speciaal om te zien.”

Van der Mark wilde zich in gesprek met Autosport niet branden aan vragen over de potentie van Hamilton als motorrijder. „Hij is gewoon een talentvolle coureur. Hij kan zeker met een motor overweg, maar ik weet niet hoe snel hij daadwerkelijk kan worden. Hij heeft een aantal dagen gereden en was ongeveer zeven seconden langzamer dan wij, maar dat is al een stuk sneller dan anderen die een paar dagen gaan rijden.”