Onrust binnen ploeg Sagan

De Ierse sprinter wist al dat hij volgend seizoen vanwege de aanwezigheid van Peter Sagan niet naar de Tour de France zou gaan, maar nu is hij ook gepasseerd voor de Giro d’Italia, waarin hij dit jaar nog drie ritten won. Bora-Hansgrohe mikt in Italie op sprintzeges met de Duitse kampioen Pascal Ackermann.

„Dit doet pijn. Ik vraag me af wat ik verkeerd heb gedaan”, aldus Bennett in gesprek met Cyclingnews.

„Het voelt alsof ik word gestraft. Ik verdien het om de Giro te rijden, vind ik. Hoeveel sprinters zijn er het afgelopen seizoen in geslaagd om het Elia Viviani op reguliere basis lastig te maken? Ik was de enige. Dit kan mij op dit belangrijke moment in mijn carrière schaden”, aldus de 28-jarige Bennett.

„Ik denk dat het als ik in Duitsland was geboren anders was geweest, dan had ik misschien zelfs wel naar de Tour gemogen”, ging de Ier verder, doelend op de Duitse sponsoren van Bora-Hansgrohe.

„Ik blijf professioneel, maar het is moeilijk. Ik ben blij dat ik voor een van de grootste teams van de wereld mag rijden en ik respecteer hun keuzes.”

Teammanager Ralph Denk van Bora-Hansgrohe ontkent dat sponsoren iets te maken hebben met de beslissing. „Sam is een allround-sprinter en kan ook de wat lastigere aankomsten aan. Hij krijgt zijn kansen in het voorjaar.”