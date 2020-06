Laatste deelnemers WK voetbal pas in zomer van 2022 bekend

Wereldvoetbalbond FIFA besloot donderdag, vanwege een latere start in verband met het coronavirus, de beslissende play-offs voor landen uit Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben te verplaatsen van maart naar juni. Het WK in Qatar is van 21 november tot en met 18 december 2022.

De loting van de kwalificatie voor Europese landen is later dit jaar. Het Nederlands elftal speelt dit najaar de poulefase van de Nations League; tegen Italië, Polen en Bosnië en Herzegovina. Ook is er ruimte gemaakt voor oefenwedstrijden.

In december 2021 is in Qatar een testevenement. Daaraan doen 22 teams uit Afrika en Azië mee.