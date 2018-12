Jumbo trekt Visma als tweede sponsor aan

Visma is een firma dat zich richt op bedrijfssoftware en o.a. actief is in de detailhandel maar ook HR- en IT-oplossingen voor het bedrijfsleven heeft. Al jaren was het bedrijf geïnteresseerd om in de wielersport te stappen om zo meer naamsbekendheid in Europa te krijgen. Toen het afgelopen zomer in gesprekken met Jumbo hoorde dat Lotto afhaakte als sponsor en er mogelijkheden waren binnen de Nederlandse ploeg heeft het zelf het initiatief genomen. In Nederland en België is het Noorse bedrijf actief onder de naam Raet en hier ziet het bedrijf eveneens nog goede groeimogelijkheden.

Zowel de wieler- als de schaatsploeg zullen onder de naam Jumbo-Visma actief zijn. Voor het Noorse bedrijf is de combinatie van beide sporten ideaal. Met wielrennen hopen ze hun marktaandeel in Europa te veroveren. En schaatsen is in zowel Nederland als Noorwegen een van de populairste sporten.

Eerder tekende de nieuwe ploeg van Richard Plugge (wielrennen) en Jac Orie (schaatsen) ook al sponsorcontracten met Mercedes (drie jaar), Vifit, Agu en Tacx voor langere tijd.

De schaatssters van Jumbo tijdens een trainingskamp. Ⓒ Neeke Smit