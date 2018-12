Duimbreuk en dijbeenblessure bij Toornstra

Toornstra viel echter om een andere reden uit in dat duel. De middenvelder ging vroegtijdig naar de kant wegens hamstringklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het om een lichte verrekking gaat. Feyenoord verwacht dat coach Giovanni van Bronckhorst snel weer een beroep op hem kan doen.

Ploeggenoot Jeremiah St. Juste viel in Emmen uit met schouderklachten. Het is nog onduidelijk of hij komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard inzetbaar is.