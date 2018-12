Van der Kraan algemeen directeur FC Twente

Zodra er overeenstemming is bereikt met zijn huidige werkgever FC Den Bosch treedt hij in dienst van de eerstedivisieclub uit Enschede. Daarmee komt een einde aan de interim-periode van de huidige directeur Edward van der Veen. Eind december verlaat hij de club.

Van der Kraan is al vele jaren bestuurlijk actief in het betaald voetbal. Hij was eerder werkzaam bij RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en Vitesse. Begin 2016 werd Van der Kraan aangesteld als extern adviseur bij Fortuna Sittard. In het najaar van 2017 werd hij benoemd tot directeur bij zijn oude club FC Den Bosch.

Van der Kraan is van plan om snel in Twente te gaan wonen. ,,FC Twente heeft afgelopen jaren flink wat tegenslagen te verwerken gekregen, maar dit jaar hebben de supporters en sponsors laten zien dat dit altijd nog een grote club is. Die hartverwarmende steun is uniek en geeft aan wat voor club FC Twente is. Op sportief en financieel vlak zijn er grote uitdagingen, mooi om daarmee aan de slag te gaan.''