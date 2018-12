Zwemsters buigen voor VS op 4x100 meter vrij

Het viertal Kim Busch, Femke Heemskerk. Maaike de Waard en Ranomi Kromowidjojo kwam tot een tijd van 3.28,02. Daarmee waren ze net iets langzamer dan de vier zwemsters uit de Verenigde Staten, die wonnen in 3.27,78.

Van de Amerikaanse zwemsters Olivia Smoliga, Lia Neal, Mallory Comerford en Kelsi Dahlia maakten vooral de laatste twee het verschil. Kromowidjojo kon als slotzwemster Dahlia niet meer achterhalen. Heemskerk had eerder indruk gemaakt door als tweede zwemster Nederland van de vierde naar de eerste positie te leiden. De Waard zag daarna echter Comerford langszij komen. Kromowidjojo zwom met 50,77 nog wel de snelste 'splittijd', maar Dahlia was te ver weg.

Supertrots

Ondanks dat ze haar Amerikaanse concurrente niet meer kon bijhalen toonde Kromowidjojo zich tevreden. ,,Het was heel spannend. Ik ben supertrots op dit team. Ondanks het wegvallen van onze vierde zwemster Kira Toussaint,hebben we met Maaike bijna de Amerikanen verslagen." Ook was de vrije slagspecialiste tevreden over haar eigen optreden. ,,Voor mij is de kop eraf. Dit smaakt naar meer." De Waard gaf toe dat ze het op het laatste stuk zwaar had. ,,Ik begon iets te enthousiast en dat merkte ik de laatste baan."

Nederland veroverde de wereldtitel op de 4x100 meter vrije slag op de kortebaan eerder in 2014, 2010, 2008 en 2006. Met 3.26,53 is Nederland wereldrecordhouder op dit nummer.