Eredivisie standaard zondagavond om 20.00 uur

Over deze revolutionaire aanpassingen hebben de Eredivisie-clubs inmiddels een akkoord bereikt. Het competitieweekeinde zonder publiek wordt gestart op vrijdag om 18.30 uur. Verder wordt de late wedstrijd op zaterdagavond niet langer gepland om 20.45, maar om 21.00 uur. De start van de nieuwe Eredivisie-competitie staat gepland voor half september.

Supportersgroeperingen

In de eerste helft van het afgelopen seizoen werden voor het eerst Eredivisie-duels op zondagavond afgewerkt. Overigens tegen de zin in van Supporterscollectief Nederland en de diverse individuele supportersgroeperingen. Echter, zij legden zich neer bij de sportieve verklaring dat spelers extra uren rust werden gegund omdat zij de donderdag daarvoor in actie kwamen met hun club in de Europa League. Ditmaal heeft het ook een commerciële reden en is het tevens een knieval voor de rechtenhouders.

De klacht over de bereikbaarheid en het late tijdstip op zondagavond hebben de Eredivisie-clubs naast zich neergelegd. Het eerste is vooralsnog geen probleem, zolang er zonder publiek gespeeld kan worden. Maar ook als publiek weer is toegestaan, blijft het aanvangstijdstip van 20.00 uur op zondag staan.

De Eredivisie CV houdt trouwens de tijd van Studio Sport tussen zeven en acht uur zondagavond vrij van livevoetbal, zodat iedereen met het bord-op-schoot naar de samenvattingen van de tot dan toe gespeelde wedstrijden kan kijken.

Aanvangstijdstippen Eredivisie zonder publiek: Vrijdag: 18.30 uur & 21.00 uur. Zaterdag: 18.30 & 21.00 uur. Zondag: 12.15, 14.30, 16.45 & 20.00 uur. Maandag: 20.00 uur. Aanvangstijdstippen Eredivisie met publiek: Vrijdag: 19.45 uur. Zaterdag: 2x 18.30 & 2x 21.00 uur. Zondag: 12.15, 14.30, 16.45 & 20.00 uur.