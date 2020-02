Pak slaag voor koploper Liverpool in Premier League

Uitgerekend bij het laag geklasseerde Watford ging de ongenaakbare koploper onderuit, 3-0. 422 dagen geleden verloor Liverpool voor het laatst een wedstrijd in de Engelse competitie.

De club van coach Jürgen Klopp had daarvoor 18 wedstrijden gewonnen. Afgelopen maandag bij de winst tegen West Ham United (3-2) werd daarmee een record van Manchester City geëvenaard. Het laatste puntenverlies in de League was op 20 oktober, de 0-0 op Old Trafford tegen Manchester United.

Gini Wijnaldum heeft de pest in. Ⓒ Reuters

Ismaïla Sarr (2) en Troy Deeney scoorden voor Watford. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden mee met Liverpool. Gerard Deulofeu van Watford moet na ruim een half uur met een vermoedelijk zware blessure van het veld worden gedragen.

Veel invloed zal de zeperd niet hebben op de eindstand in de Premie League. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen The Reds voor de eerste keer sinds 1990 kampioen worden. De voorsprong op Manchester City (dat een wedstrijd minder speelde) bedraagt 22 punten.

Het prolongeren van de Champions League-titel zal wellicht lastiger worden. Op woensdag 11 maart moeten Van Dijk & co op Anfield het opnemen tegen Atletico Madrid. In het heenduel van de achtste finales ging Liverpool met 1-0 onderuit in Wanda Metropolitano.