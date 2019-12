Kamminga pakt olympisch ticket en weer NR

In de finale van de Swim Cup in Amsterdam tikte Kamminga aan in 58,65 seconden. De 24-jarige Katwijker verbetert dit jaar keer op keer zijn nationale record. De laatste keer was begin november bij de wereldbeker in Kazan, waar hij als eerste Nederlander onder de 59 seconden dook (58,98).

Kamminga had zich zaterdagochtend in de series al verzekerd van zijn tweede olympische startbewijs. Met 59,00 dook hij in het vertrouwde Sloterparkbad onder de limiet, die op 59,38 staat. Kamminga had eerder dit jaar bij de WK in Gwangju net naast plaatsing voor de Spelen op de 100 school gegrepen. Hij eindigde daar als dertiende, een plek bij de beste twaalf had automatische plaatsing betekend.

Kamminga mag nu op de Spelen uitkomen op de 100 en 200 school.