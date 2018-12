Onana: ’Ik denk dat ik klaar ben om te spelen’

Onana viel zaterdag vlak voor rust tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (4-1) uit met klachten aan een hamstring. „Waarschijnlijk ben ik er morgen bij, maar ik moet zo eerst nog trainen.”

De Ajax-goalie wil graag een prijs pakken: „Natuurlijk willen we iets groots doen voor de club. Natuurlijk zijn er een hoop geruchten over sommige spelers, maar uiteindelijk zijn we Ajacieden en we willen alles winnen.”

Ajax tegen Bayern München begint woensdag om 21.00 uur. Beide clubs zijn al zeker van een plaats in de achtste finale van de Champions League. Ajax heeft een zege nodig om eerste in de groep te worden.