WK: Hockeyers simpel langs Canada; nu wacht kraker tegen India

De ploeg van bondscoach Max Caldas bleek in de tussenronde zoals verwacht met 5-0 te sterk voor Canada, de nummer elf van de wereldranglijst.

In de kwartfinale wacht nu donderdag het gevaarlijke India, dat als gastland tot dusver opvallend goed presteert.

Het duurde tot het tweede kwart voordat Nederland op dreef kwam. Lars Balk opende meteen de score. vlak daarna had Oranje de voorsprong kunnen vergoten, maar Jeroen Hertzberger zag zijn strafbal gestopt worden. Vier minuten later werd het dan toch 2-0 via Robbert Kemperman. In het vervolg van de wedstrijd troffen Thijs van Dam (2x) en Thierry Brinkman nog doel.

Een tegenvaller voor bondscoach Caldas was dat Sander de Wijn met een enkelblessure uitviel en van het veld moest worden gedragen.