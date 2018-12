Ook talenten PSV uit Europa

Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooy verloor met 3-0 bij de leeftijdsgenoten Internazionale en dat bleek funest in de Youth League.

PSV had nog kans om de volgende ronde te bereiken, maar had dan wel een overwinning nodig in Stadio Breda in Milaan. Zover kwam het dus niet. Op een werkelijk dramatische grasmat gebeurde er in de oersaaie eerste helft niets. Na de hervatting sloeg de thuisploeg via Andrea Adorante, Maj Roric en Facundo Colidio drie keer hard toe. PSV kon ondanks de bevliegingen van het pas zestienjarige toptalent Mohammed Ihattaren niets meer terugdoen.

Inter staat nu tweede, achter groepswinnaar Barcelona, met zeven punten uit zes duels. De Italianen kunnen nog gepasseerd worden door Tottenham Hotspur (zes punten), dat later op de dinsdagmiddag nog in Barcelona speelt. PSV eindigt net als de A-ploeg in de Champions League als laatste, met vijf punten.

Het elftal van Van Nistelrooy won alleen thuis van Inter (2-1), en speelde op De Herdgang gelijk tegen Barcelona (1-1) en Spurs (2-2). De uitwedstrijden werden echter allemaal verloren.