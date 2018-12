Ten Hag: ’Bayern-thuis is een zoet affiche’

De trainer van Ajax voelt ondanks dat zijn ploeg al zeker is van een plaats in de volgende ronde nog veel ambitie in de groep. „Dat doel is bereikt, maar we hebben een nieuw doel: Eerste worden in de groep”, aldus Ten Hag. Dan krijg je een gunstige positie voor de volgende ronde. Je maakt kans om de sterkste ploegen te ontlopen. Daarnaast wil je het publiek iets bieden. Bayern München hier in de ArenA, dat is een zoet affiche.”

Bayern-coach Niko Kovac bracht, noodgedwongen door blessureleed, enkele wijzigingen door in zijn ploeg. Die pakten goed uit. Er werd achtereenvolgens gewonnen tegen Benfica, Werden Bremen en Nürnberg. „Natuurlijk hebben wij Bayern ook gevolgd”, zei Ten Hag. „De laatste weken heeft hij het omgezet. Het elftal is duidelijk beter geworden. De belangrijkste verandering is dat ze nu met twee ’zessen’ spelen. Zo zie je maar dat trainen een proces is.”

Het beste nieuws voor de Ajacieden kwam uit de mond van André Onana. De doelman lijkt fit genoeg voor de kraker van woensdag. Met dat goede nieuws lijkt de ziekenboeg leeg. „Ik hoop iedereen aan boord te hebben voor woensdag”, zei Ten Hag. „Zekerheid heb je natuurlijk nooit. Die kunstgrasmat van dit weekend heeft in ieder geval niet geholpen. Het was net een schaatsbaan.”

Ten Hag twijfelt nog of hij spelers voor of tijdens de wedstrijd wil sparen met oog op de komende duels. „We moeten risico’s afwegen. Maar als je de grenzen niet opzoekt, win je nooit iets. Als je op 99% speelt morgen heb je niks en krijg je niks.”

