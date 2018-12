Guardiola: 'Racisme is overal'

De aanvaller beschuldigde na het duel met Chelsea (0-2) een aantal supporters van de Londense club van racistisch gedrag. In Engeland is nu een nieuw debat over racisme in het voetbal losgebarsten. Maar Guardiola bestrijdt dat het alleen in deze sport voorkomt. ,,Mensen concentreren zich nu op het voetbal, maar daar is het niet alleen. Immigranten en vluchtingen in de hele wereld worden racistisch bejegend. We moeten ervoor vechten om voor iedereen een goede situatie te bereiken.''

Guardiola had veel lof voor Sterling, die zondag zei dat berichtgeving in de media helpt racisme te bevorderen. ,,Raheem zei het perfect. Hij is een ongelooflijk persoon en een ongelooflijk mens.''