Gascoigne wast handen in onschuld

De voormalig Engels international hield bij het Peterlee Magistrates' Court een lang pleidooi waarin hij aangaf niets fout te hebben gedaan.

De 51-jarige Gascoigne werd in augustus bij het treinstation van Durham gearresteerd. Hij zou een vrouw onzedelijk hebben betast tijdens een treinrit van York naar Durham.

Bekijk ook: Aanklacht tegen Gascoigne wegens aanranding

Gascoigne, oud-speler van Tottenham Hotspur en Newcastle United, kwam de voorbije jaren vaker negatief in het nieuws. Dat was vooral vanwege alcoholproblemen. In de zomer van 2014 belandde Gascoigne in het ziekenhuis, nadat hij zwalkend over straat in zijn woonplaats Poole was aangetroffen met een fles wodka in zijn hand. De aan lager wal geraakte Gascoigne, die 57 keer voor het Engelse elftal uitkwam, is regelmatig opgenomen om af te kicken.

Gascoigne krijgt 8 januari te horen of hij een straf krijgt.