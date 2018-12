Na bijna 60 jaar weer atletenduel VS en Europa

Op 9 en 10 september treffen sporters van beide continenten elkaar bij atletiekwedstrijden in Minsk. Het evenement in Wit-Rusland geldt als voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Doha, die 28 september beginnen.

„We zijn trots te kunnen melden dat dit evenement na zoveel jaren terug op de agenda is”, aldus Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekbond. Op de baan worden alle afstanden tot de 3000 meter gelopen, exclusief de 4x400 meter. Ook staan andere disciplines, zoals verspringen en speerwerpen, op het programma.

Het duel tussen de VS en Europa is in het Dinamostadion in Minsk, dat plaats biedt aan 22.000 mensen.