Galatasaray met Donk tegen FC Porto

De Turkse topclub hoopt als derde te eindigen en zich daarmee te kwalificeren voor de Europa League.

Porto is met dertien punten al zeker van groepswinst en Schalke 04 kan de tweede plaats niet meer ontgaan. In de strijd om de derde plaats heeft Galatasaray concurrentie van Lokomotiv Moskou. De Russen, die in Gelsenkirchen tegen Schalke voetballen, beginnen de laatste speelronde met een punt achterstand op Galatasaray.

Oud-jeugdinternational Donk werd begin november in Turkije voor zes wedstrijden geschorst wegens zijn aandeel in de ongeregeldheden die uitbraken na het duel met Fenerbahçe (2-2). Die schorsing, die niet geldt voor Europese duels, zit er bijna op.