Manchester City haalt Amerikaanse doelman

De Engelse topclub bereikte dinsdag een akkoord over de komst, in de zomer, van Zack Steffen. De 23-jarige Amerikaanse doelman staat nu in eigen land nog onder contract bij Columbus Crew SC.

Steffen, die geldt als een van de grootste talenten van de Verenigde Staten, ondertekent bij Manchester City een vierjarig contract. De keeper doet met Columbus Crew vanaf maart nog mee aan wedstrijd in de Major League Soccer en komt in juli naar Engeland.

Steffen is sinds kort de vaste doelman van het Amerikaanse voetbalelftal. Hij speelde tot dusverre zes interlands. Eerder stond hij onder contract bij SC Freiburg, waar hij uitkwam voor het tweede elftal.