Liverpool met Wijnaldum en Van Dijk

Als verwacht heeft coach Jürgen Klopp de internationals van Oranje beiden een basisplaats gegeven. De aanval wordt geleid door Mohamed Salah, die zaterdag in de Premier League tegen Bournemouth nog drie keer scoorde.

De Engelsen, vorig seizoen finalist in het toernooi, moeten in elk geval winnen om door te gaan. Daarbij heeft het twee opties, of met 1-0, of met tenminste twee doelpunten verschil.

Club Brugge speelt tegen Atlético met Sofyan Amrabat, Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer. De Belgen blijven ongeacht het resultaat tegen de Spanjaarden derde in de groep en gaan na de winter door in de Europa League. Atlético is al zeker van de volgende fase in de Champions League, net als in deze poule Borussia Dortmund.