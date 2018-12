Robben over Oranje: ’Het begint wel weer te kriebelen’

„Ja, het begint te kriebelen. Maar het is niet realistisch”, zegt Robben tegen de NOS. „Het is goed zo. Ik ben 34. Met de nieuwe bondscoach zijn we een nieuwe weg ingeslagen met jonge frisse gasten. Dat moet je als bijna 35-jarige niet willen. Zo van: ’Ik ben er weer, hoor. Als je mij nodig hebt..’”

En als bondscoach Ronald Koeman de geboren Bedumer polst voor een terugkeer? „Dat weet ik niet. Het gaat nu goed zoals het gaat. Als je er dan weer een oudere speler erbij gaat halen. Aan die hiërarchie moet je niet komen. Op dit moment is de deur dicht.”

Robben weet nog niet voor welke club hij volgend seizoen speelt, maar de 34-jarige aanvaller, die het uitduel met Ajax in de Champions League mist, is onder de indruk van het feit dat FC Groningen hem graag wil binnenslepen.

„Er zijn twee of drie dingen voorbijgekomen”, zegt Robben. De rechtsbuiten neemt komende zomer na tien jaar afscheid van Bayern München. „Ik neem heel rustig de tijd ervoor, in overleg met mijn vrouw en familie. We gaan nadenken en kijken wat de beste vervolgstap is. Een goede vervolgstap kan ook zijn stoppen.”

Groningen lonkt nadrukkelijk naar Robben, die in 2000 zijn debuut maakte voor de Noorderlingen en vervolgens uitkwam voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. De fans van Groningen zien de razendsnelle linkspoot heel graag komen en maakten dat afgelopen weekeinde met een spandoek duidelijk. „Ik heb de banden met de club en het voelt als thuis, maar het is geen garantie dat ik gelijk dingen toezeg.”