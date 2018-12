Goed nieuws voor Oranje-handbalsters

NANCY - Lang werd de spanning opgevoerd rond Nycke Groot. Is de sterspeelster van Oranje er wel of niet bij tijdens het vijfde EK-duel tegen Noorwegen? Pas vlak voor het duel met de angstgegner liet Oranje-bondscoach Helle Thomsen in haar kaarten kijken, om Groot uiteindelijk tóch op het wedstrijdformulier te zetten.