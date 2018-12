Uitzonderlijke prestatie Iker Casillas

De 37-jarige doelman van FC Porto won tegen Galatasaray (2-3 overwinning) voor de 100e keer een duel op het hoogste Europese niveau. Die monumentale prestatie was tot dinsdagavond alleen voorbehouden aan Cristiano Ronaldo. De Portugees was in het verleden jaren ploeggenoot van Casillas bij Real Madrid.

Bekijk ook: Galatasaray ondanks verlies naar Europa League

Porto gaat door de zege als groepswinnaar naar de achtste finales. Schalke 04 plaatste zich als nummer twee voor de volgende ronde van het miljoenenbal.