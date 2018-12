Kramer maakt rentree in Heerenveen

De 32-jarige Fries staat op de lijst voor de 5000 meter. Kramer zei zondag in Collalbo nog te twijfelen of hij al snel zijn rentree zou maken, omdat hij nog niet hersteld was van een hardnekkige rugblessure.

Kramer keerde vorige maand vervroegd terug uit Japan na een teleurstellend optreden tijdens de eerste wereldbeker. Sindsdien werkt hij aan zijn rentree, al stond hij de afgelopen periode nog niet veel op het ijs. De rijder van Team Jumbo ondervond in het voorgaande olympische seizoen ook al rugproblemen. Kramer richt zich nu vooral op de NK afstanden van eind december.

De 5000 meter in Heerenveen staat zondag op het programma. Ook de ploeggenoten van Kramer keren komend weekeinde, na hun trainingskamp in Collalbo, terug in het wereldbekercircuit.

De Nederlandse selectie voor de vierde wereldbekerontmoeting van dit seizoen ziet er als volgt uit:

Mannen: 500 meter: Kai Verbij, Jan Smeekens, Michel Mulder, Ronald Mulder en Dai Dai Ntab; 1000 meter: Ntab, Kjeld Nuis, Thomas Krol, Verbij en Hein Otterspeer; 1500 meter: Patrick Roest, Nuis, Krol, Marcel Bosker en Louis Hollaar; 5000 meter: Roest, Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Douwe de Vries en Bosker; massastart: Simon Schouten Chris Huizinga.

Vrouwen: 500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit; 1000 meter: Leerdam, Wüst, Letitia de Jong, Joy Beune en Lotte van Beek; 1500 meter: Antoinette de Jong, Wüst, Beune, Melissa Wijfje en Van Beek; 3000 meter: Antoinette de Jong, Wijfje, Esmee Visser, Wüst en Reina Anema; massastart: Irene Schouten en Wijfje.

