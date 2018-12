Video: Mertens komt goed weg na charge van Van Dijk

Bij een uitbraak van de Napolitanen leek Mertens alleen op de doelman af kunnen gaan, ware het niet dat Van Dijk er met een ultieme sliding voor zorgde dat dát niet doorging. Alleen deed de Oranje-captain dat niet volgens de regels.

Nadat hij de bal had weggegleden, ging hij met zijn noppen vol door op de enkel van de Belg. De enkel van de aanvaller klapte meteen dubbel. Van Dijk kwam weg met geel en Mertens kon de wedstrijd gelukkig vervolgen. De Nederlander is wel geschorst voor de eerste wedstrijd in de volgende ronde van de Champions League.