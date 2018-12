LA Galaxy kiest Nederlander als directeur

Te Kloese werkte jarenlang in Mexico. Hij was in dienst bij de nationale bond, Tigres en Chivas Guadalajara, waar hij in 2012 werd gepromoveerd tot de technische baas nadat Johan Cruijff al na enkele maanden was vertrokken als topadviseur van de machtige eigenaar Jorge Vergara. Die stuurde begin 2013 trainer John van 't Schip weg. Te Kloese bleef toen nog wel aan, maar eind december 2013 moest hij ook vertrekken. Hij ging daarna aan de slag bij de Mexicaanse bond, eerst als hoofd van de nationale jeugdselecties en daarna als algemeen directeur.

Te Kloese is blij met zijn kans in Amerika. ,,Ik ben dankbaar en kijk er naar uit aan de slag te gaan bij LA Galaxy”, aldus Te Kloese op de website van zijn nieuwe club.