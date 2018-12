Preses Atletico maakt seksistische uitglijder

Enrique Cerezo zei tegen een vrouwelijke televisieverslaggeefster: „Ik houd er niet van om over geld te praten, zeker niet met een vrouw”, zei hij, toen de interviewster hem vroeg of Atlético genoeg geld heeft om verdediger Diego Godin een nieuw contract te geven.

Cristina Garcia Tirado, zoals de verslaggeefster van zender Cuatro heet, tilde zelf niet zwaar aan de opmerking van de preses. Ze noemde Cerezo „een gentleman” en volgens haar is hij altijd respectvol richting haar en andere vrouwen. „Het was een ongelukkig moment van de voorzitter. Hij had er waarschijnlijk geen erg in. Soms zegt hij dingen en maakt hij grapjes zonder na te denken over de gevolgen. Maar hij wil geen kwaad doen.”

Een week eerder kreeg de Franse dj Martin Solveig bij de uitreiking van de Gouden Bal veel kritiek toen hij op het podium aan winnares Ada Hegerberg vroeg of ze wilden twerken. De Noorse voetbalster was daar duidelijk niet van gediend en reageerde met een afgemeten „non” (nee) op het verzoek.