Pak slaag voor handbalsters op EK

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen had dinsdagavond de laatste vier al kunnen bereiken, maar dat lukte niet tegen de ijzersterke Noorse vrouwen. Oranje won in verleden nog nooit van Noorwegen en dat lukte ook dinsdagavond niet: 16-29 nederlaag. De Noren waren voor de vijfde keer op rij te sterk voor Oranje op een groot toernooi.

Groot aanwezig

Nycke Groot deed gewoon mee. Na een botsing met Debbie Bont in het duel tegen Roemenië afgelopen zondag waren er grote zorgen om sterspeelster, die een acute migraine-aanval kreeg.

Ondanks de aanwezigheid van Groot werd Nederland in de eerste helft onder de voet gelopen. Bij de rust was er al een marge van acht treffers. Dat grote verschil kon Oranje in de tweede helft niet meer goedmaken, waardoor de eerste nederlaag van het Europees kampioenschap werd geleden.

Gelijkspel vereiste

Als de ploeg van Thomson minimaal een gelijkspel uit het vuur sleept tegen Duitsland, dan is Oranje alsnog zeker van een plek bij de beste vier.