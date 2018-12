PSV neemt afscheid van Europa met punt in Milaan

Door dit resultaat gaat Tottenham Hotspur samen met FC Barcelona door naar de volgende ronde. Voor Inter rest de Europa League na de winterstop. PSV heeft na de pauze in de winter geen Europese verplichtingen meer.

Voor Mark van Bommel en consorten stond er vooral de eer op het spel in Milaan. Tegenstander Inter daarentegen speelde om zich bij de laatste 16 van het kampioenenbal te scharen.

Borja Valero met Luuk de Jong Ⓒ AFP

De Italianen begonnen de wedstrijd dan ook voortvarend. Bij een inzet ineens uit de lucht van Ivan Perisic deden Jeroen Zoet én de paal al erger voorkomen. Sowieso was de start van PSV erg matig. De ene na de andere aanval van Inter ging richting Zoet, maar de bal ging er nog niet in.

Lozano

In de dertiende minuut gebeurde dat wel aan de overkant. Steven Bergwijn ontsnapte op rechts na een fout van Kwadwo Asamoah en gaf de bal puntgaaf voor op Hirving Lozano. De Mexicaan kopte knap raak in de korte hoek: 0-1. Twee minuten later had Luuk de Jong zelfs de 0-2 op de schoen, maar in vrije positie miste hij.

Bergwijn en Lozano juichen na de 0-1 Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nerazzurri kreeg vooral via Mauro Icardi kansen met kopballen, maar die schampten vooral zijn schedel, waardoor de 0-1 op het scorebord bleef staan. De ploeg van Van Bommel bleef overeind, maar met alle moeite.

Zoet

PSV kon slechts counteren en had daar af en toe wel meer uit kunnen halen. De eindpass was steeds echter niet voldoende. Een ziedend schot van Bergwijn was vlak voor rust de grootste mogelijk voor de Eindhovenaren. De Kroaat Marco Brozovic had misschien niet meer op het veld mogen staan na een smerige charge op de achilleshiel van Lozano. Leidsman Felix Zwayer gaf echter slechts geel.

Na rust meteen eenzelfde spelbeeld. Icardi kreeg dan ook direct een uitstekende kans, maar vond een geweldige Zoet op zijn weg. De Italianen kregen genoeg schietmogelijkheden, maar vonden steeds de uitmuntende Zoet op hun weg. Hiermee revancheerde hij zich een beetje op de heenwedstrijd, die PSV mede verloor door twee inschattingsfouten van de sluitpost.

Icardi

Maar in de 73e minuut kon Zoet het niet meer tegenhouden. Natuurlijk was het Icardi met de gelijkmaker. Een sterk aangesneden voorzet vanaf rechts werd door Trent Sainsbury slecht beoordeeld, maar niet door de Argentijnse goalgetter, die zijn hoofd er goed tegenaan zette: 1-1.

Gemengde gevoelens

Gescoord werd er niet meer in Milaan, de Italianen moesten ineens in de 85e minuut gaan stormen na een Spurs-treffer in Camp Nou. Die goal werd niet meer gemaakt - onder meer door goed ingrijpen van Nick Viergever -, waardoor de Eindhovenaren hun sportieve plicht goed hadden voldaan.

Na zes duels in de groepsfase van deze Champions League-editie kan PSV met gemengde gevoelens terugkijken op het avontuur. Vaak kregen de Eindhovenaren de bloemen, maar aan het eind van de rit maar twee punten in deze zware poule. Trainer Van Bommel zal dan ook gematigd tevreden terugkijken op dit Europese half jaar.