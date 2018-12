Salah redt Liverpool in Champions League

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis won de verliezend finalist van afgelopen editie met 1-0 van Napoli. Die uitslag was precies voldoende om de Italianen op onderling resultaat uit de belangrijkste Europa Cup te stoten.

Paris Saint-Germain won de groep dankzij een 1-4 zege op Rode Ster Belgrado. Edinson Cavani, Neymar, Marquinhos en Kylian Mbappé troffen doel voor de club uit Parijs. Marko Gobeljic scoorde tegen voor de thuisploeg.

Georginio Wijnaldum op weg naar doelpuntenmaker Mo Salah. Ⓒ AFP

Mohamed Salah opende na 34 minuten voetbal de score voor de Reds. De Egyptische aanvaller verraste Napoli-doelman David Ospina met een schot in de korte hoek. Vervolgens trilde Anfield op z’n grondvesten. Salah maakte afgelopen weekeinde ook al een hattrick tegen Bournemouth.

In de beginfase had Virgil van Dijk bijna een einde gemaakt aan de wedstrijd van Dries Mertens. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal maakte een harde overtreding op de Belg, die een zware enkelblessure ontliep. Van Dijk kwam met een gele kaart goed weg.

Virgil van Dijk krijgt een gele kaart. Ⓒ EPA

In de tweede helft probeerde Napoli het wel, maar kwam de verdediging onder leiding van Van Dijk niet echt meer in de problemen. In de slotfase kreeg Sadio Mané nog een uitgelezen kans op de tweede treffer, maar de Senegalees trof het zijnet.

In de tweede minuut van de blessuretijd dook oud-Ajacied Arek Milik alleen op voor het doel van Liverpool, maar hij verloor het een-tegen-eenduel van goalie Alisson Becker. Vervolgens hielp Mané nog een prachtkans om zeep.