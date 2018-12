De Jong kijkt voorbij aantal punten PSV

De twee punten die de Eindhovenaren over hielden aan de wedstrijden in een poule met met FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur doen niet echt recht aan de prestatie van de Eindhovenaren, zei Luuk de Jong dinsdag na de 1-1 tegen Inter.

„Mensen kijken natuurlijk naar hoeveel punten we hebben gepakt. Maar we hebben in een aantal wedstrijden goed gespeeld. Dat kunnen we meenemen”, vertelde de aanvoerder tegen Veronica.

In vier van de zes groepsduels kwam PSV op voorsprong, ook dinsdag bij Inter. De Jong: „Het is lekker dat je een punt pakt. Maar als je voorstaat, wil je winnen ook. Ik denk dat een gelijkspel wel verdiend is.”

PSV is uitgeschakeld in Europa en het nationale bekertoernooi. De Brabanders kunnen zich nu richten op het binnenhalen van het kampioenschap. „We zijn als team en als spelers gegroeid. Het is mooi dat we ons af en toe hebben kunnen meten. Nu moeten we het seizoen goed afmaken en zorgen dat we volgend seizoen weer Champions League spelen”, aldus De Jong.

Bekijk ook: PSV neemt afscheid van Europa met punt in Milaan