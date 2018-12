Ten Hag: ’Natuurlijk spelen we in onze beste opstelling’

„De laatste dagen speelt dat in mijn hoofd en in de hoofden van de staf hoe we er technisch/medisch mee omgaan”, aldus Erik ten Hag. „De eerste plek in de groep is van belang, omdat je dan een betere uitgangspositie kúnt creëren. Maar natuurlijk hebben we ook met de competitie te maken, want we willen heel graag de titel halen. Welke risico’s ga je dan aan? Daar zullen we goede afwegingen in moeten maken.”

Je speelt tegen De Graafschap-thuis en voor de beker tegen Roda JC-uit. Met alle respect, maar daar hoef je toch geen rekening mee te houden?

Ten Hag: „Ik houd altijd rekening met tegenstanders. En ik kijk niet alleen naar de eerste wedstrijden, maar ook naar de duels daarop (23 december, FC Utrecht-Ajax, red.). Risico’s op ernstige blessures moet je proberen uit te sluiten. Maar dat lukt nooit honderd procent. Zeker niet als je op de grens moet spelen. En dat zullen we tegen Bayern moeten, want aan 99 procent hebben we niks.”

Tegen zo’n tegenstander moet je toch volle bak in je beste opstelling?

„Als je op 99 procent speelt, heb je niks en krijg je niks.”

Dus speel je in je sterkste opstelling?

„Tuurlijk, we spelen altijd in onze sterkste opstelling.”

Frenkie de Jong vindt het jammer dat Arjen Robben er niet bij is. Vind jij dat ook?

„Dat vind ik uit meerdere oogpunten zonde. Voor het publiek in Nederland, want Robben was toch dé blikvanger van het Nederlands voetbal in het laatste decennium. Hij is op leeftijd gekomen, maar nog steeds ontzettend goed. Dus is het jammer dat hij er niet bij kan zijn, ook voor hemzelf en ook gezien onze persoonlijke verhouding.”

Maar als je hem tegen Benfica ziet spelen, is zijn afwezigheid voor jou toch ook wel lekker?

„Zo kun je het ook benaderen. Al is het ook een uitdaging om tegen zo’n speler goed te spelen. Die wordt ons ontnomen.”