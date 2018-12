PSV zet toch stap vooruit

Neem het verdedigen. Jarenlang was de terugspeelbal als automatisme typerend voor het Nederlandse voetbal. Zo was een Ajax-back zelfs te herkennen aan de stand van het lichaam bij een balaanname: altijd naar binnen gedraaid. Dit tastte niet alleen de handelingssnelheid aan, het gaf de tegenstander ook de mogelijkheid om diep op de helft van de tegenstander druk te zetten. Met weer een terugspeelbal en nog meer druk op de ploeg tot gevolg.

Bij Ajax is het er inmiddels uitgeramd. De verdedigers zoeken nu meteen de diepte, sluiten bij en zo wordt de tegenstander teruggedrongen.

Dat verklaart ook de transfer van Nick Viergever van Amsterdam naar Eindhoven. Ook PSV wil efficiënter domineren tegen vooral sterkere tegenstanders. Tegen Inter Milaan zat het wat dat betreft goed met Viergever, Denzel Dumfries en Angelino, maar riep de ploeg met de terugspeelballen van Trent Sainsbury in de beginfase de problemen over zichzelf af.

Later werd dit beter gecamoufleerd en uiteindelijk kwam ook bij de Australiër het besef dat hij beter het voorbeeld van zijn collega’s kon volgen.

Zoals het toch positief is om te zien hoe PSV onder Mark van Bommel steeds meer diepte in het spel krijgt. Het inbrengen van Erick Gutierrez is wat dat betreft weer een volgende stap, al maakte het duel met Inter wel duidelijk waarom de coach even met hem een slag om de arm heeft gehouden. De altijd vooruit voetballende Mexicaan is nog niet voldoende ’risicovrij’ met zijn acties.

Toch was in Milaan wel te zien dat er steeds meer rek in de landskampioen zit. Zo kwam Jorrit Hendrix als controleur tussen Gutierrez en Pablo Rosario een stuk beter uit de verf. In deze rol valt de puzzel ook beter in elkaar. Met op termijn vier vooruit voetballende verdedigers heb je in de elftal-as types als Hendrix en Luuk de Jong nodig om het maximale uit doelgerichte spelers als Gutierrez, Rosario en vooral Hirving Lozano en Steven Bergwijn te halen.

Alleen moet dit positioneel wel iedere seconde superscherp worden uitgevoerd. Zeker in de Champions League. Zo was de uitstekende redding van Jeroen Zoet meteen na rust het gevolg van het gat dat in de elftal-as ontstond toen Hendrix naar links was uitgeweken en zijn positie niet werd overgenomen.

Het zijn details die aangescherpt en geperfectioneerd moeten worden. Niettemin was het zeer hoopgevend hoe uitgerekend toen PSV niets meer te winnen had, deze cruciale stap voorwaarts toch werd gezet.

Een vooruit spelende defensie en een evenwichtig samengesteld middenveld en aanval vormen tenslotte de basis voor een team dat wil domineren. Ongeacht de kracht van de tegenstander.