Kovac ziet bij Ajax ’meer interessante spelers’

Kovac sleutelde na een reeks teleurstellende resultaten aan zijn elftal. „We hebben verschillende formaties geprobeerd, maar die liepen niet. We spelen nu met twee controleurs en dat verloopt goed.” De verwachting is dan ook dat Bayern met een viermans middenveld aantreedt.

Duitse media waren benieuwd of er Ajax-spelers zijn die Kovac in zijn selectie zou willen verwelkomen. „Natuurlijk is het ons opgevallen dat hier talent zit. Ik denk zelfs dat er meer interessante spelers zijn dan het tweetal waar veel over gesproken wordt”, aldus Kovac, doelend op Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.