’Huidige Ajax misschien wel net zo sterk als elftal uit 1995’

„Het huidige Ajax is misschien wel net zo sterk als het elftal dat in 1995 de Champions League won”, zegt de ex-international in de aanloop naar Ajax-FC Bayern München. Er volgt een ’maar’. „Deze ploeg is normaal gesproken niet in staat om het toernooi te winnen, omdat de tegenstand nu vele malen groter is.”

„Destijds mochten er maar drie buitenlanders worden opgesteld. Manchester City heeft er momenteel elf. Zulke clubs halen overal de beste spelers op”, aldus winnaar De Boer, die vindt dat Ajax dan ook een ander doel moet stellen dan het winnen van de Champions League. „Het belangrijkste is dat heel Europa weer over Ajax praat. Dat iedere voetballiefhebber denkt: ’Jezus, wat loopt er daar weer een talent, wat presteren ze knap met veel minder financiële middelen en wat een amusementswaarde!”

