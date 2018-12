Van Nistelrooy: ’Uit te weinig gebracht’

„Thuis hebben we gewonnen van Inter en twee keer gelijkgespeeld. Maar uit hebben we te weinig gehaald”, doelde Van Nistelrooy, die Mark van Bommel in de zomer opvolgde, op de drie nederlagen buitenshuis. De voormalige topspits wilde na afloop niet wijzen naar de warrige arbitrage of het dramatische speelveld in Milaan. „Dat is niet beslissend geweest voor de uitslag. Het is in zo’n wedstrijd waarin beide ploegen moeten winnen, net wie de eerste goal maakt. Na de 1-0 gingen wij opportunistisch spelen, maar vergaten we dat we ook moesten blijven verdedigen. Toen vlogen ze er achter elkaar in.”

In Stadio Breda, in een Milanese buitenwijk, erkende Van Nistelrooy dat de Youth League-campagne ook voor hem als trainer zeer leerzaam was. „Het is zo’n heel programma dat je draait met de jongens. Veel wedstrijden, veel voorbereiden, nabespreken, trainingen voorbereiden. Met dispensatiespelers probeer je telkens zo’n goed mogelijke samenstelling te hebben”, aldus Van Nistelrooy, die de toekomst zonnig inziet. „Jongens als Mohammed Ihattaren en Noni Madueke komen uit 2002. En zo zijn er nog meer jongens die het fantastisch hebben gedaan en nog langer in de onder 19 mogen spelen. Voor die gasten is dit een geweldig podium om zich te ontwikkelen. Daar heb je uiteindelijk dus profijt van.”