’Geen zorgen om Sven Kramer’

„Laten we eerst maar eens kijken waar hij staat op zijn sterkste afstand”, verduidelijkt zijn coach Jac Orie vanuit het Italiaanse Collalbo, waar zijn ploeg op trainingskamp is. „Van daaruit zien we wel verder.”

Kramer keerde na de eerste Wereldbeker, in het Japanse Obihiro, spoorslags terug naar huis vanwege lichamelijke ongemakken. Daaraan liet hij zich in Nederland behandelen. Volgens Orie zijn Kramers klachten recent niet verergerd.

„Zijn huidige fysieke toestand is niet anders dan de afgelopen tien jaar het geval is geweest. Ik maak me dan ook geen enkele zorgen. Eigenlijk gaat het allemaal de goede kant op. Wanneer er niets geks gebeurt, start hij eind deze maand ook gewoon tijdens de NK afstanden. Ik zou niet weten waarom hij daar niet zou kunnen rijden.”

