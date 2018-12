Woede bij bondscoach handbalsters

Een remise vanavond om 21.00 uur in de laatste poulewedstrijd tegen Duitsland is voldoende om de halve eindstrijd te halen. Wel speelt nu mee dat het schema in het nadeel van Oranje is en er een wereldprestatie wordt verwacht. Nederland moet zijn tweede loodzware pot binnen 24 uur spelen, terwijl de Duitse ploeg vanaf zondag al rust heeft.

„Hoe dit speelschema in elkaar is gezet, is belachelijk”, liet bondscoach Thomsen nog maar eens weten. „Er klopt toch niks van dat wij twee van zulke belangrijke wedstrijden in zo’n korte tijd moeten spelen en Duitsland twee dagen kan recupereren? En dat in deze fase van het toernooi waarin iedereen steeds vermoeider begint te raken. Maar goed, dit is de situatie en we weten wat ons te doen staat. We gaan keihard vechten om een resultaat te halen en ons te plaatsen voor de halve finale.”

