Zwarte avond voor Italië in Champions League

Internazionale speelde in het eigen Stadio Giuseppe Meazza in Milaan met 1-1 gelijk tegen PSV en werd dankzij een late treffer van Tottenham Hotspur in Camp Nou naar de derde plek verstoten. FC Barcelona plaatste zich als groepshoofd voor de volgende ronde.

Napoli ging op bezoek bij Liverpool met 1-0 onderuit en zakte zodoende van de eerste naar de laatste plek in Groep C. The Reds kwamen door de overwinning op gelijke hoogte met de Italianen en belandden op basis van het onderlinge resultaat op plek twee. Paris Saint-Germain won met 4-1 van Rode Ster Belgrado en veroverde zo de eerste positie.

Arek Milik komt met Napoli na de winterstop uit in de Europa League. Ⓒ EPA

Door de uitschakeling van Internazionale en Napoli zijn Juventus en AS Rma na de winterstop de enige Italiaanse afgevaardigden in de knock-outfase van het miljoenenbal.

De Oude Dame treedt woensdagavond in Zwitserland aan tegen Young Boys, maar is al zeker van plaatsing. Manchester United, dat in en tegen Valencia speelt, kan de Italianen nog wel van de koppositie ontdoen.

AS Roma weet al dat het met nog een duel te gaan sowieso tweede word in Groep G. Achter Real Madrid, maar voor Viktoria Plzen en CSKA Moskou.