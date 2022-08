Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Juventus en Atlético schrappen vanwege onrust oefenduel Tel Aviv

13.48 uur: Juventus en Atlético Madrid hebben de oefenwedstrijd in Tel Aviv geschrapt vanwege „de huidige situatie” in het land. De vriendschappelijke wedstrijd zou later zaterdag worden gespeeld in het Bloomfield Stadion in de Israëlische stad.

Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden vrijdag luchtaanvallen uit op de Gazastrook en Palestijnen vuurden zaterdag raketten af op Israël. De onrust in Gaza begon afgelopen week na de aanhouding door Israël van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad.

Juventus begint op 15 augustus aan de Serie A met een wedstrijd tegen Sassuolo. Atlético trapt dezelfde dag af in La Liga met een uitduel tegen Getafe.

Zverev meldt dat hij diabetes heeft en start stichting

13.32 uur: Alexander Zverev heeft bekendgemaakt dat hij al jarenlang diabetes heeft. De Duitse olympisch kampioen van de Spelen van Tokio vertelde dat al op 4-jarige leeftijd werd vastgesteld dat hij diabetes type 1 heeft.

„Als kleine jongen heb ik me daar niet al te veel zorgen over gemaakt, later steeds meer. Ik wil laten zien dat je het met deze ziekte nog heel ver kan schoppen”, zei Zverev die tegelijkertijd de start van zijn Alexander Zverev Foundation bekendmaakte.

„Nu, jaren later en gesteund door het succes, voel ik me er meer bij op mijn gemak en zeker genoeg om dit initiatief openbaar te maken”, zei de tennisser over zijn goede doel. Hij wil een voorbeeld zijn voor mensen die de suikerziekte hebben en een steun voor kinderen „die met een actief leven en de juiste preventie kunnen voorkomen dat ze diabetes krijgen.”

Naast het verschaffen van insuline en andere belangrijke medicijnen wil de stichting projecten financieren voor kinderen en jongeren. „Ik zat in de bevoorrechte situatie dat ik een leven kon leiden dat ik altijd wilde”, zei de tennisser. „Ik kon tennissen en naar toernooien op de hele wereld reizen en zo bij de beste tennissers van de wereld horen. Dat me dat gelukt is heb ik aan mijn ouders en mijn broer te danken, die me altijd hebben ondersteund.”

Zverev revalideert momenteel van een operatie aan zijn rechterenkel. De Duitse tennisser gleed uit in zijn partij tegen Rafael Nadal in de halve finale van Rolands Garros en moest toen opgeven. Bij onderzoek werd vastgesteld dat hij drie enkelbanden had gescheurd.

Team Emirates legt wielertalent Ayuso vast tot en met 2028

13.15 uur: UAE Team Emirates heeft het contract van wielertalent Juan Ayuso verlengd tot eind 2028. De 19-jarige Spanjaard rijdt sinds 2021 voor de ploeg van de Sloveense kopman Tadej Pogacar.

Ayuso werd in juni vorig jaar aangetrokken als onderdeel van de langetermijnvisie van de ploeg om jonge talenten zich verder te laten ontwikkelen. De wielrenner had toen vlak daarvoor de Giro d’Italia voor beloften op zijn naam geschreven.

„Hoewel hij pas aan zijn eerste volwaardige profseizoen bezig is en een van de jongste renners van het peloton is, heeft Ayuso al kunnen zegevieren in het Circuito de Getxo in Spanje”, meldt de ploeg. In die Spaanse koers eind juli bleef hij onder anderen Wilco Kelderman voor die als derde finishte.

Wielrenster Koster verruilt Jumbo-Visma in 2023 voor Uno-X

10:04 uur Anouska Koster verruilt komend seizoen het tenue van Jumbo-Visma voor dat van de Noorse ploeg Uno-X. Het team meldt de komst van de 28-jarige wielrenster voor volgend seizoen via Twitter. „Goede gesprekken hebben geleid tot een nieuw avontuur voor de voormalig Nederlands kampioene”, meldt de ploeg.

Koster werd Nederlands kampioen in 2016. Sinds 2021 rijdt ze voor Jumbo-Visma. „Vanaf het eerste moment had ik een heel goed gevoel bij dit geweldige Scandinavische WorldTourteam”, laat Koster weten. „Ik kijk echt uit naar dit nieuwe avontuur dat start in 2023